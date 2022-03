Kattus: Next Generation bei Kattus

Der Brutkasten/Schauer Burkart Johannes Kattus machte seinen Bachelor in Business Administration and Management an der Universität St. Gallen (HSG) und absolvierte seinen Master in Management an der London Business School. Studienbegleitend war er für UBS Wealth Management in Zürich (Schweiz) und Moët Hennessy in München (Deutschland) tätig. 2018 startete er seine berufliche Laufbahn im Business Development bei Diamir in München. 2019 kehrte Kattus nach Wien zurück und stieg in das familieneigene Unternehmen ein, in dem er zahlreiche Positionen, unter anderem im Marketing, durchlief. 2021 gründete er das Projekt Am Hof 8, Wiens ersten Private Members Club. Im Frühjahr 2022 stellt der Unternehmer seinen neuen Wein "Hanni’s Rosé" vor.