Kelly: Gründer Herbert Rast verstorben

Am 22. November 2019 schied der 88-jährige Kelly-Gründer aus dem Leben.

Der 1931 geborene KR Herbert Rast gründete im Jahr 1955 gemeinsam mit Major Howard Morse Kelly die "First American Popcorn Company". Ausgangspunkt der späteren Erfolgsgeschichte war somit ein einziges Produkt: Popcorn. Im Jahr 1965 wurde das Unternehmen in die Kelly Ges.m.b.H. umfirmiert und in der Folge zum größten Snackunternehmen Österreichs ausgebaut. 1975 erwarb Kelly unter Rasts Geschäftsführung eine moderne Chipsproduktion in Hollabrunn. 1985 übernahm man die Feldbacher Backwarenwerke mit der Marke Soletti. 1994 legte Rast den Grundstein für den neuen Betriebsstandort in Wien-Donaustadt mit moderner Produktionsanlage und Zentrallogistik.Nach der Übergabe der Geschäftsführung an Dr. Wolfgang Hötschl war Herbert Rast Präsident des Aufsichtsrats. Auch nach dem Andocken von Kelly an die Intersnack Group im Jahr 2008 war Herbert Rast dem Unternehmen bis zuletzt eng verbunden.