Klosterquell: Neuausrichtung bei Klosterquell

Das österreichische Unternehmen richtet den Fokus künftig auf die Marke Dreh & Trink und gibt die Brands Häagen-Dazs, Old El Paso und Nature Valley an General Mills zurück.

Klosterquell will sich ganz auf Produkte aus Österreich konzentrieren und legt den Fokus auf die Weiterentwicklung der bei Kindern beliebten Traditionsmarke Dreh und Trink. Von den internationalen Marken Häagen-Dazs, Old El Paso und Nature Valley verabschiedet sich das Familienunternehmen und gibt sie wieder an General Mills zurück. "Wir blicken auf vier äußerst erfolgreiche und spannende Jahre als General Mills Vertriebspartner für den österreichischen Markt zurück – zukünftig werden wir uns aber voll und ganz unserer beliebten Traditionsmarke Dreh und Trink widmen", so Mag. (FH) Kurt Hofer, Eigentümer und CEO Klosterquell Hofer Vertrieb. Dreh und Trink wird seit 1973 im niederösterreichischen Gutenstein mit Gebirgsquellwasser vom Fuße des Schneebergs produziert und in rund 25 Länder exportiert.

Personelle Veränderungen

Klosterquell Shanna-Carina Zajicek leitet seit Juli 2020 das Marketing von Klosterquell. Neuigkeiten gibt es auch im personellen Bereich. Philipp Hofer wird neuer Key Account Manager für den österreichischen Markt. Der 29-Jährige war zuvor in verschiedenen Positionen bei der Josef Manner & Comp. AG tätig und konnte sowohl dort, als auch bei der Klosterquell Hofer Vertriebs GmbH Erfahrung im Exportmanagement und Key Account Management sammeln.

Neu im Team ist auch Shanna-Carina Zajicek. Die 31-Jährige hat mit Juli das Marketing für Österreich und die Exportländer übernommen. Zuvor war Zajicek als Senior Brand Managerin bei Manner und Julius Meinl Austria tätig.