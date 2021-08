Unternehmensgründer Laurens H. C. Spethmann ist am 31. Juli 2021 im Alter von 91 Jahren verstorben.

Soziales Engagement Spethmann selbst widmete im Laufe der Zeit vermehrt sozialen Projekten, unter anderem gründete die 2001 die Spethmann Stiftung, die mit Programmen und Angeboten Kindern, Jugendliche und alten Menschen sowie dem öffentlichen Gesundheitssystem hilft. Für sein unternehmerisches und soziales Engagement wurde Laurens Spethmann vielfach ausgezeichnet. So erhielt er 2014 den Hamburger Gründerpreis für sein Lebenswerk sowie für die Gründung der Spethmann Stiftung und seine karitativen Aktivitäten das Bundesverdienstkreuz erster Klasse der Bundesrepublik Deutschland sowie das Verdienstkreuz erster Klasse des Niedersächsischen Verdienstordens.

Als Enkel von Laurens Janssen, dem Gründer der Ostfriesischen Tee Gesellschaft, wurde Laurens H. C. Spethmann die Passion für den Tee quasi in die Wiege gelegt. Nach seiner Schulzeit absolvierte er eine kaufmännische Ausbildung in einer Teefirma und sammelt berufliche Erfahrungen in London sowie auf Teeplantagen in Sri Lanka und Indien, bevor er nach dem Tod seines Großvaters mit 23 Jahren die Verantwortung für das familieneigene Unternehmen übernahm. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Marianne, die über 50 Jahre an seiner Seite wirkte, führte er das Familienunternehmen vom klassischen Tee-Importeur zum Tee-Abpacker und baute die Ostfriesische Tee Gesellschaft zu einem der erfolgreichsten Teeanbieter Deutschlands aus. Er nahm sich des neu aufkommenden Handelsmarkengeschäfts an und gründete mit Milford eine inzwischen traditionsreiche klassische Teemarke. Durch den Erwerb weiterer Unternehmen kamen im weiteren Verlauf so Marken wie Meßmer, OnnO Behrends und HUXOL hinzu.Mit der Gründung der Laurens Spethmann Holding (LSH) im Jahr 1996 übergab Laurens Spethmann die Leitung an seine beiden Söhne Jochen und Michael Spethmann - beide inzwischen im Aufsichtsrat der LSH. Heute liegt die Verantwortung beim Vorstandsvorsitzenden Lars Wagener und seinen Vorstandskollegen. "Gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrauern wir den Tod von Laurens Spethmann. Unser tiefes Mitgefühl gilt der Familie des Verstorbenen. Laurens Spethmann war ein wahrhaft außergewöhnlicher Unternehmer und Mensch. Sein Mut, sein Fleiß und seine Entschlossenheit prägen bis heute den Unternehmensgeist der Laurens Spethmann Holding. Es wird unser Antrieb und Anspruch sein, die Entwicklung und den Erfolg seines Lebenswerkes in seinem Sinne fortzusetzen", sagt Wagener.