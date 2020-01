Lavazza: Neuer Country Manager für Österreich

Ab sofort übernimmt Gregor Peham die Agenden des Country Managers bei Lavazza Österreich.

Peham ist somit gemeinsam mit Susanne Wege, Geschäftsführerin von Lavazza Deutschland und Österreich, für das Geschäft am heimischen Markt zuständig.Der gebürtige Oberösterreicher weist eine langjährige Vertriebserfahrung in der Konsumgüterindustrie vor. Unter anderem war er bei Maresi Austria im nationalen Vertriebsmanagement und bei adidas Austria für die Marke Reebok im Einsatz. Peham behält zusätzlich seine Position als Sales Director Retail bei Lavazza. Das Ziel in seinem neuen Job: Das weitere Wachstum und die strategische Entwicklung der beliebten italienischen Kaffeemarke Österreich vorantreiben.