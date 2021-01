Friedrich Wimmer geht nach 44 Jahren bei Lenz Moser in Pension. Ihm folgt Christoph Bierbaum nach.

In den vergangenen vier Jahrzehnten war Friedrich Wimmer für die Weinkellerei Lenz Moser tätig und hat dabei einen wesentlichen Beitrag zum Ausbau der Marke geleistet. Mit Ende 2020 verabschiedete sich der Marketingleiter in den wohlverdienten Ruhestand und übergab das Zepter an seinen Nachfolger Christoph Bierbaum, welcher seit August 2019 im Unternehmen ist.

"Wir sind stolz, dass Herr Friedrich Wimmer sein gesamtes berufliches Leben in der Weinkellerei Lenz Moser verbracht hat und danken ihm aufrichtig dafür", heißt es von den beiden Vorständen Walter Holzner und Andreas Pirschl sowie Kellerleiter Michael Rethaller in einer Aussendung.