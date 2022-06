Lindt & Sprüngli vermeldet, wie bereits im März angekündigt, einen Wechsel des Group-CEOs ab 1. Oktober und kündigt ab September ein neues Konzernleitungsmitglied aus den eigenen Reihen an.

Nach einer erfolgreichen 27-jährigen Karriere in der Konzernleitung von Lindt & Sprüngli, davon sechs Jahre in der Funktion als Group CEO, gibt Dieter Weisskopf die operative Leitung ab. Er wurde am 28. April 2022 an der 124. ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat gewählt und bleibt dem Konzern damit weiterhin erhalten.