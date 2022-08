Ali Kulein, bisher CEO von Lindt & Sprüngli Russland, tritt mit 1. September 2022 die Nachfolge von Michal Spiller als Österreich-CEO an.

Lindt & Sprüngli Österreich hat einen neuen CEO. Nachdem Michal Spiller das Deutschland-Geschäft mit 1. September übernimmt, tritt Ali Kulein zum selben Stichtag an die Spitze des österreichischen Standortes. Kulein war bisher CEO von Lindt & Sprüngli Russland. Sein bisheriger Karriereweg führte ihn in unterschiedliche Führungspositionen bei SC Johnson in Deutschland, der Türkei und Neuseeland, wo er zwischen 2013 und 2015 Country Manager war. Seit Dezember 2016 verantwortete Kulein als General Manager das Lindt & Sprüngli Geschäft in Russland.