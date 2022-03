Lindt & Sprüngli: Neuer CEO bis Ende 2022

Dieter Weisskopf (links) übergibt den CEO Posten Ende des Jahres an Adalbert Lechner.

Da Group CEO Dieter Weisskopf Ende 2022 in den Ruhestand geht, hat der Verwaltungsrat Adalbert Lechner, Mitglied der Konzernleitung, zum Nachfolger ernannt.

Adalbert Lechner, langjähriger CEO der deutschen Lindt & Sprüngli-Tochtergesellschaft und seit 2017 Konzernleitungsmitglied, tritt die Nachfolge von Group CEO Dieter Weisskopf an. Weisskopf ist bereits seit 27 Jahren in der Konzernleitung von Lindt & Sprüngli – davon sechs Jahre lang in der Funktion des CEO sowie zuvor des CFO. Der Verwaltungsrat schlägt ihn anlässlich der Generalversammlung vom 28. April 2022 zur Wahl als neues Mitglied des Verwaltungsrats vor.