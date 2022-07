Johannes Brunnbauer

Michal Spiller übernimmt die Lindt Deutschland Geschäftsführung

Lindt-Österreich-GF Michal Spiller tritt die Nachfolger von Adalbert Lechner an, der wie berichtet zum 1. Oktober an die Spitze des Schokoladenkonzerns rückt. Wer Spiller in Österreich nachfolgt, gab der Konzern noch nicht bekannt.

Michal Spiller wird neuer Deutschlandchef von Lindt & Sprüngli. Der Manager ist bislang CEO der österreichischen Geschäftseinheit des Schokoladenherstellers und tritt sein neues Amt