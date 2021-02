Michael Ruess wurde mit 1. Februar 2021 zum Market Director für die Active Cosmetics Division von L’Oréal Österreich ernannt und folgt in dieser Funktion auf Astrid Mair am Tinkhof.

Der promovierte Arzt Dr. Michael Ruess übernahm mit Anfang Februar die Leitung der Active Cosmetics Division von L’Oréal Österreich. Vor seiner Karriere im Kosmetikkonzern praktizierte er zunächst mehrere Jahre an der Uni Kinderklinik in Freiburg. Nach vier Jahren in der Pharmaindustrie im Bereich Medical Marketing startete er 2007 seine Karriere bei L’Oréal als Leiter Medical Marketing Vichy. 2008 wechselte er in den Vertrieb der Active Cosmetics Division, wo er in verschiedenen Positionen als Regional-Vertriebsdirektor und Leiter des Außendienstes tätig war. 2017 übernahm er die Position des National Sales Directors La Roche-Posay und CeraVe. In seiner neuen Funktion als Divisionsleiter soll er die Marktposition der Active Cosmetics Division in Österreich weiter ausbauen. Seine Vorgängerin Astrid Mair am Tinkhof setzt ihre Karriere innerhalb des Konzerns in einer anderen Funktion fort.