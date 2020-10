Edzard Meenen leitet seit 1. Oktober die Consumer Products Dividion von L’Oreal Österreich und folgt in dieser Funktion auf Guy Steffens.

Edzard Meenen ist neuer Market Director für die Consumer Products Division von L’Oréal Österreich und übernimmt damit die Divisionsleitung. In seiner neuen Funktion berichtet Meenen an Anna Weste, Geschäftsführerin Consumer Products Division Austria Germany. Sein Vorgänger Guy Steffens wird seine internationale Karriere innerhalb von L’Oréal fortsetzen, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens.

Meenen startete seine L’Oreal-Karriere bereits 2002 im Vertrieb der Consumer Products Division Deutschland. Nach Stationen bei Colgate-Palmolive und Barilla im Customer Marketing und Category Management kehrte er 2011 zum Beautyriesen zurück und leitete bis 2016 das Business Development Team der Consumer Products Division in Deutschland. Seit 2016 hatte er im Global Commercial Team der Consumer Products Division in Paris die internationale Verantwortung für das Business Development und den Roll-out strategischer Vertriebsprojekte in mehr als 25 Ländern weltweit.