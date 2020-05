L’Oréal : Rosolowska folgt Fassbender nach

Wioletta Rosolowska hat mit 1. April 2020 die Funktion der General Managerin HUB Austria Germany bei L’Oréal übernommen.

Wioletta Rosolowska folgt in der neuen Funktion Klaus Fassbender nach, der das Unternehmen nach einer Übergangsphase Ende März planmäßig verlassen hat. Die 55-Jährige ist seit 2014 Teil der L’Oréal-Gruppe und leitete anfangs als CEO L’Oréal in Polen. Kurz darauf übernahm sie die Verantwortung für die drei baltischen Staaten, den Baltic HUB, bis sie im April 2019 in die Geschäftsführung von L’Oréal Deutschland, dem viertgrößten Markt der L’Oréal Gruppe, wechselte. Unter ihrer Führung wurde Anfang dieses Jahres eine neue länderübergreifende HUB-Organisation für Deutschland und Österreich etabliert – der L'Oréal HUB Austria Germany. Seit dem 1. April 2020 operieren L’Oréal Österreich und L’Oréal Deutschland unter einem organisatorischen Dach. Rosolowska obliegt in einer Doppelrolle sowohl die Geschäftsführung der länderübergreifenden HUB-Organisation für Deutschland und Österreich als auch die Geschäftsführung der beiden Ländergesellschaften.

Klaus Fassbender war fast 25 Jahre L’Oréal Gruppe tätig, davon die letzten fünf Jahre als Country Manager von L’Oréal Österreich. Seine beruflichen Stationen führten ihn von Deutschland nach Frankreich und als Managing Director nach Korea und Japan. Der 56-Jährige will sich künftig eigenen Projekten außerhalb der Gruppe widmen.