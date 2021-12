L’Oréal : Thomsen folgt auf Schlag

Kent Thomsen übernimmt mit Februar 2022 die Geschäftsführung von L’Oréal Professional Products in Österreich und Deutschland und tritt damit die Nachfolge von Suzan Schlag an.

L'Oréal meldet personelle Veränderungen in der Geschäftsführung von L’Oréal Professionelle Produkte (PPD) Österreich/Deutschland. Die bisherige Geschäftsführerin Suzan Schlag wechselt als Country General Manager Nordics Cluster nach Kopenhagen und ist damit künftig für alle L’Oréal Divisionen in Skandinavien/Nordics verantwortlich. Ihr Nachfolger in Düsseldorf wird Kent Thomsen. Der 51-Jährige war bis Juli 2021 General Manager der PPD Division in Skandinavien/Nordics und wird sich ab 2022 um die Divisionsleitung für die Friseurprodukte in Österreich/Deutschland kümmern. Thomsen, der dänischer Staatsbürger ist, war in seiner vorherigen internationalen Karriere in verschiedenen Branchen in Skandinavien, Deutschland, Großbritannien und den USA tätig.