Klaudija Tomsic übernimmt ab Juni 2022 die Geschäftsführung der L’Oréal Consumer Products Division (CPD) in Österreich und Deutschland von Anna Weste, die in den Mutterschutz geht.

Die Divisionsleitung des Consumer Products Bereichs von L'Oréal wird mit Juni 2022 Klaudija Tomsic anvertraut. Die 46-Jährige startete ihre Karriere beim Beautykonzern vor rund 20 Jahren als Sales-Trainee. Anschließend übernahm sie verschiedene Funktionen in Sales und Marketing. Zuletzt war sie in Deutschland als General Manager Sales CPD tätig. In den Niederlanden leitete Tomsic seit 2018 den Bereich Consumer Products und wurde Anfang 2021 zusätzlich mit dem Aufbau des One Benelux Clusters betraut.