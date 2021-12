Danone: Neue Länderchefin für D-A-CH-Region

Danone

Neue Aufgaben für Danones Deutschlandchef Richard Trechman: Nach drei Jahren an der Spitze der Sparte für Milch- und Milchalternativprodukte in der D-A-CH-Region baut der Manager künftig die Organisation in den nordischen und baltischen Ländern auf. Seine Nachfolgerin hierzulande kommt aus Amsterdam.

Christine Siemssen übernimmt als neue Country Managerin die Führung von Essential Dairy and Plant Based & Alpro der Danone GmbH in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die ne