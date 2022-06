Marcher Fleischwerke

Helene Ebner übernimmt die Leitung Human Ressource in der Unternehmensgruppe Marcher Fleischwerke.

Helena Ebner verantwortet ab sofort die Personalabteilung der gesamten Unternehmensgruppe Marcher Fleischwerke und will gemeinsam mit dem Marketing-Team das Employer Branding des Familienunternehmens weiter stärken.

Die Recruiting-Expertin verfügt über eine 20-jährige Berufserfahrung in unterschiedlichen Positionen und Unternehmen. Zuletzt arbeitete sie für Völker Personal, wo sie die Vertriebsleitung für vier Standorte und damit die Leitung und Organisation von 30 internen Mitarbeitern innehatte. Davor war sie über zehn Jahre für Manpower unter anderem als Account Managerin tätig. Ihre Führungserfahrung und breites HR-Netzwerk will sie nun in das Familienunternehmen Marcher einbringen und sich vor allem im Employer Branding engagieren.