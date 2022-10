Hendrik de Jong ist nicht länger Geschäftsführer von Mars Austria. Diese Funktion soll laut Unternehmensangaben bereits im September der Belgier Kim Smet übernommen haben.

Kim Smet ist neuer Geschäftsführer von Mars Austria. Der 42-jährige Belgier kam 2016 als Sales Director zu Mars Belgien und durchlief im Unternehmen verschiedene Positionen, die ihn innerhalb des Mars-Konzerns von Belgien nach Großbritannien führten. Dort war Smet zuletzt interimistischer Geschäftsführer für Mars Pet Nutrition. Smet löst damit Hendrik de Jong ab, der sich nach über dreieinhalb Jahren bei Mars Austria, zuletzt in der Rolle des Geschäftsführers, "auf eigenen Wunsch und in bestem Einvernehmen dazu entschlossen, seine Karriere außerhalb von Mars in seiner Heimat Deutschland weiterzuverfolgen", heißt es aus dem Unternehmen.

Kim Smet ist studierter Betriebswirt und war vor seinem Einstieg bei Mars in verschiedenen Funktionen bei Procter & Gamble in Belgien sowie in der Schweiz tätig. Als E-Commerce-Leiter verantwortete er unter anderem Märkte in Europa, Indien, dem Nahen Osten und Afrika. In seinem Geltungsbereich fiel auch die Marktstrategie und der Verkauf. In der neuen Position bei Mars Austria wird Smet unter anderem für die Stärkung und den Ausbau des Vertriebs in Österreich verantwortlich sein. Mars ist bereits seit 1966 fester Bestandteil der heimischen Industrie und verlässlicher Partner der österreichischen Wirtschaft. Besonderen Fokus wolle er in dieser Rolle zudem auf Personalentwicklung und die Förderung von Mitarbeiterengagement legen. "Ich freue mich auf die neue Herausforderung, den österreichischen Markt und die Aufgabe mit meinem Team das Geschäft von Mars Austria sowie die damit einhergehende lokale Wertschöpfung weiterzuentwickeln. Als globales Familienunternehmen wollen wir im Einklang mit unserer Geschäftsphilosophie die Welt von morgen positiv mitgestalten", so der neue Geschäftsführer.