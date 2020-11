Petra Kaufmann hat die PR-Agenden von Franziska Zehetmayr übernommen.

Die 39-jährige Klosterneuburgerin starete ihre Karriere im Marketing bei Agrana und Selecta und studierte parallel dazu Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung mit Schwerpunkt Marketing an der Fachhochschule des bfi. 2009 kam sie zu Mars Austria ins Marketing, wo sie zunächst für verschiedene Marken im Süßwarensortiment, darunter Balisto, Snickers und Twix, verantwortlich war. Später wechselte sie in die Heimtiernahrungssparte und betreute Pedigree, Cesar und andere Tiernahrungsmarken des Konzerns. 2017 übernahm Kaufmann die Leitung des Kundendienstes für alle Produktgruppen. Nun kehrt sie zurück aus der Babypause und übernimmt ab sofort die interne und externe Kommunikation sowie Corporate Affairs von Franziska Zehetmayr. "Die Unternehmenskommunikation nach innen wie nach außen hat für Mars gerade in so herausfordernden Zeiten eine große Bedeutung. Ich bin sehr froh über die Chance, mich gleich nach der Karenz in dieser spannenden neuen Aufgabe zu bewähren", so die Mutter einer kleinen Tochter.

Der neue Geschäftsführer Hendrik de Jong freut sich auf die Zusammenarbeit: "Petra Kaufmann kennt das Unternehmen und unsere Produkte aus ihren früheren Funktionen sehr gut."