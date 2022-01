Seit Ende vergangenen Jahres verantwortet Raphaela Fremuth als Corporate Affairs Manager die Unternehmenskommunikation von Mars Austria.

Raphaela Fremuth war zuvor seit 2018 bei Coca-Cola HBC Österreich, wo sie zuletzt als External Communications & Public Affairs Manager unter anderem für die Nachhaltigkeitsagenden und neuen Kategorien des Getränkeabfüllers verantwortlich war. Die 33-jährige Deutsche studierte Medien- und Politikwissenschaft in Regensburg und startete ihre Karriere in verschiedenen PR- und Kommunikationsagenturen in Deutschland. Zu ihrer neuen Aufgabe sagt Fremuth: "Ich freue mich darauf, bei einem Unternehmen zu arbeiten, das seit über 100 Jahren in Familienbesitz ist."