Die Meggle Group GmbH beruft mit 1. Jänner 2022 Henning Dehler als Chief Financial Officer (CFO) in die Geschäftsleitung.

Henning Dehler war zuvor seit 2019 als Geschäftsführer bei der Compass Group Deutschland beschäftigt, wo er für die Bereiche Finanzen, Information Technology sowie Unternehmensentwicklung und Transformation verantwortlich zeichnete. Vor seinem Engagement beim Food-Dienstleister war der Manager insgesamt mehr als 11 Jahre lang in verschiedenen Positionen bei der Danone Gruppe tätig, zuletzt als Chief Financial Officer Operations and Supply Chain Europe. Der Industriekaufmann und Diplom Volkswirt absolvierte erfolgreich die Chartered Financial Analyst Zertifizierung. Dehler studierte zudem an der Universität in Hamburg, sowie an der Universität Århus in Dänemark.