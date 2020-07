Meggle: M-Back mit neuem Geschäftsführer

Heiko Heinrich übernahm mit 1. Juli 2020 die Position des Geschäftsführers der Meggle-Tochter M-Back in Thüringen.

Heinrich leitet das Backwarengeschäft der Meggle-Tochter mit Sitz in Gebesee/Thüringen seit 1. Juli und berichtet an Meggle-CEO Matthias Oettel. Der 46-Jährige war seit 2008 für die Ospelt food GmbH tätig und verantwortete als Geschäftsführer den Ein- und Verkauf, zuletzt war er Divisionsgeschäftsführer Backwaren. Vorherige Stationen des Diplom-Betriebswirts (BA) waren die Plus Warenhandelsgesellschaft und der Foodservice von Dr. Oetker.

„Heiko Heinrich ist eine ganzheitlich denkende und vorbildlich handelnde Führungskraft mit hoher Kompetenz im Bereich der Backwaren. Wir freuen uns, dass er unser Backwerk in Gebesee in die Zukunft führen wird“, sagt Oettel, der gemeinsam mit Heiko Heinrich die Geschäftsführung der Backwaren-Sparte bildet.

Ende März 2020 übernahm die Meggle-Gruppe alle Unternehmensanteile des Backspezialisten in Gebesee. Zuvor war das Traditionsunternehmen, das am Standort gefüllte, gekühlte Baguettes herstellt, mit 66,7 Prozent an der M-Back GmbH beteiligt.