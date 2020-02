Meggle: Neuer kaufmännischer Geschäftsführer

Dr. Angelo Mößlang fungiert seit Kurzem als CFO von Meggle.

Mit 15. Jänner 2020 übernahm Dr. Angelo Mößlang beim bayrischen Milchverarbeiter Meggle die Funktion des kaufmännischen Geschäftsführers. Der erfahrene Finanzexperte startete seine berufliche Laufbahn als Assistent des Vorstandsvorsitzenden der Fresenius-Gruppe. Danach war er 20 Jahre in Investor Relations-, Business Development- und Finanzfunktionen in Europa, Asien-Pazifik und USA für die Fresenius Medical Care tätig. Zuletzt bekleidete er die Funktion des Chief Financial Officers der Fresenius Medical Care North America in Boston. 2017 wechselte Mößlang als Chief Executive Officer zu InGeneron Inc., einem forschenden Medizintechnik und Biotechnologie Unternehmen mit Sitz in Houston und München.