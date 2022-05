Merz Consumer Care

Zuletzt war Xenia Barth als Geschäftsführerin bei Reckitt Deutschland tätig und verantwortete darüber hinaus als Regional Director das Geschäft für Skandinavien, die Schweiz und Österreich. Jetzt ist sie CEO für Merz Consumer Care.

Xenia Barth übernimmt nun die Geschäftsführung der Merz Consumer Care, die nach dem unerwarteten Tod des bisherigen CEOs Frank Baldauf interimistisch von Steven Potschull geführt wurde.

Ab sofort verantwortet Xenia Barth als CEO und Geschäftsführerin die Merz Consumer Care GmbH, ein Unternehmen der Merz Group. Mit den Marken tetesept, Merz Spezial sowie Brooklyn Soap gehört die Merz Consumer Care zu den führenden Anbietern von Gesundheits-, Wohlfühl- und Beautyprodukten im Massmarket in der DACH-Region. Xenia Barth wird damit als CEO und Geschäftsführerin die Merz Consumer Care ganzheitlich verantworten. Steven Potschull, Sales Director DACH hatte nach dem unerwarteten Versterben des CEOs Frank Baldauf im Juli 2021 interimistisch die Geschäfte der Merz Consumer Care geführt. Er wird ergänzend zu Sales DACH, die Bereiche Digitale Transformation und Technical Operations verantworten, in dieser Funktion in die Geschäftsführung der Merz Consumer Care aufrücken und an Xenia Barth berichten. Für Österreich bleiben die Ansprechpartner auf CASH-Anfrage jedoch unverändert, Franz Pogatsch bleibt als Geschäftsführer von Merz Consumer Care Österreich in seiner Position und berichtet an Steven Potschull bzw. Xenia Barth.

Xenia Barth (47) verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in der Konsumgüterindustrie im Bereich Beauty Care mit Schwerpunkt Marketing und Sales, sowohl im nationalen sowie internationalen Markt. "Wir sind sehr glücklich, mit Xenia Barth eine exzellente Führungskraft für die Merz Consumer Care gewonnen zu haben. Mit ihren hervorragenden fachlichen Kenntnissen sowie Management-Kompetenzen wird sie wichtige Impulse setzen und die starke Entwicklung der letzten Jahre weiter forcieren" sagt Phillip Burchard, CEO der Merz Group und Vorsitzender des Gesellschafterrats.