Clive Jones übernimmt zusätzlich EU Central Sales & Global Licensing bei Mondelēz International. In diesen Funktionen folgt er auf Jürgen Leisse, der in den Ruhestand geht.

Jones startete seine Karriere beim Süßwaren- und Snackhersteller im Jahr 2017 als President Gum, Candy, Beverages and Meals für die Region Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika (AMEA). In den vergangenen dreieinhalb Jahren leitete er das nordeuropäische Geschäft. "In dieser Rolle verbuchte er starke Geschäftsleistungen und schuf eine Kultur des Wachstums und der Integration für sein Team", heißt es aus dem Unternehmen. Der Branchenkenner bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Marketing, Markeninnovation und allgemeines Management mit. Bevor er zu Mondelēz International kam, war er 16 Jahre lang bei PepsiCo tätig, zuletzt als Vice President Snacks für den asiatisch-pazifischen Raum.

Mondelez International Jürgen Leisse verabschiedet sich nach 35 Jahren bei Mondelez in den Ruhestand. Clive Jones folgt auf Jürgen Leisse, der sich entschieden hat, in den Ruhestand zu gehen. Leisse startete seine Mondelez-Karriere 1987 als Projektingenieur im Schokoladenwerk in Lörrach und war in den darauffolgenden Jahren in verschiedenen Funktionen tätig. So bekleidete er zwischen 1989 und 2014 eine Reihe von Führungspositionen in den Bereichen Procurement, Logistik, Marketing, Vertrieb sowie allgemeines Management in verschiedenen Ländern und Regionen. Im Jahr 2015 etablierte er Zentraleuropa als eine Schlüsselregion, die zur Wachstumsagenda von Mondelēz International in Europa beiträgt, und übernahm zusätzlich die Leitung des zentralen EU-Vertriebs (EU Central Sales) sowie der globalen Lizenzvergabe (Global Licensing).

