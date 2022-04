Livia Kolmitz steigt bei Mondelēz International zur Senior Area Managerin Corporate & Government Affairs Central Europe & DACH auf. In dieser Funktion folgt sie auf Heike Hauerken.

Livia Kolmitz war bislang Corporate & Government Affairs Managerin für Österreich, Deutschland und die Schweiz bei Mondelēz International. Nun gibt der Konzern die Ernennung der 43-Jährigen zur Senior Area Managerin Corporate & Government Affairs Central Europe & DACH bekannt. Die Kommunikationsexpertin leitet in ihrer neuen Rolle die Unternehmenskommunikation und Public Affairs für den DACH-Bereich von Mondelēz International. In dieser Funktion folgt sie auf Heike Hauerken, die künftig als Head of ESG (Environment, Social & Governance) Communications & Advocacy Europe die strategische Nachhaltigkeitskommunikation des Unternehmens in Europa verantwortet.

Livia Kolmitz kam 2017 als Corporate & Government Affairs Managerin zu Mondelēz International und war zu Beginn Medien-Ansprechpartnerin in den Ländern Österreich, Ungarn und Schweiz. In dieser Position hat sie die Kommunikation an den Schnittstellen zwischen Industrie, Handel und Politik vorangetrieben. Seit 2019 betreute sie die Kommunikationsagenden im DACH-Raum, deren Leitung sie nun übernimmt. Vor ihrer Anstellung bei Mondelēz International sammelte sie Kommunikations- und Public Affairs Erfahrungen in der Konsumgüterbranche in einem internationalen Konzernumfeld.