Martin Kaufmann hat die Verantwortung für das deutsche und österreichische Snacking-Geschäft des Süßwarenriesens übernommen.

Seit 1. Juli leitet Martin Kaufmann den Snacking-Bereich von Mondelēz International in Deutschland und Österreich. Der Deutsche übernimmt damit die Verantwortung für die erfolgreichen Marken Milka, Oreo, Lu, Tuc, Philadelphia und Miracel Whip.

Kaufmann blickt auf mehr als 25 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Marketing, Vertrieb und allgemeines Management in der Konsum- und Luxusgüter-Branche zurück. In den vergangenen zwei Jahren war er als Senior Advisor für die Entwicklung und Umsetzung von Marketing-, Vertriebs- und Digitalisierungsstrategien für internationale CEOs und ihre Führungsteams tätig. Bei Mondelēz folgt er auf Fridolin Frost, der innerhalb des Konzerns als Senior Director Global & International Customers in die Zürcher Firmenzentrale wechselt.