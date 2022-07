Mondelēz International ernennt Christine Benesch (31) zum Corporate & Government Affairs Manager für den DACH-Raum.

Erst vergangenen August kam Christine Benesch zum Online-Lebensmittelhändler gurkerl.at, der österreichischen Tochter der tschechischen rohlik.cz-Gruppe. Nun wechselt sie auf die Produktseite, stockt ihre Aufgabengebiete massiv auf und steht nun seit 1. Juli bei Mondelēz International unter Vertrag. Dort verantwortet sie federführend die gesamten Kommunikationsagenden des österreichischen Marktes und ist als Pressesprecherin erste Ansprechpartnerin für Medien und Stakeholder. Sie tritt die Nachfolge von Livia Kolmitz an, die zum Senior Area Manager Corporate & Government Affairs Central Europe & DACH avancierte und in ihrer neuen Rolle die Unternehmenskommunikation und Public Affairs Agenden im DACH Raum leitet. Benesch verfügt über zehn Jahre Berufserfahrung im Bereich Public Relations sowie Public Affairs und bringt umfangreiche Kenntnisse aus dem Agentur- und E-Commerce-/Start-Up-Umfeld mit. Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen dabei vor allem im Retail- und FMCG-Bereich. Mehr dazu Mondelez Mondelēz International Livia Kolmitz übernimmt DACH-Kommunikationsagenden Livia Kolmitz steigt bei Mondelēz International zur Senior Area Managerin Corporate & Government Affairs Central Europe & DACH auf. In dieser Funktion folgt sie auf Heike Hauerken.