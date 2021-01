Elisabeth Hülsmann wird neue Managing Director für Mondelez Österreich. Ludwig Askemper zieht sich ins Privatleben zurück.

Die Diplomkauffrau Elisabeth Hülsmann übernimmt die Geschäftsführung von Mondelez in Österreich. Die 42-Jährige ist seit 2004 für den Konzern tätig und kann auf langjährige Erfahrung in den Bereichen Sales & Marketing zurückblicken. Sie hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Geschäftsbereiche erfolgreich weiterentwickelt, unter anderem in diversen Rollen im Key Account, in der Vertriebsplanung und -strategie in Deutschland sowie in internationalen Marketingpositionen. Zuletzt leitete Hülsmann von Zürich aus die Entwicklung internationaler Großkunden. "Ich sehe mich als starke Botschafterin für den Vertrieb und freue mich, das österreichische Geschäft auf seinem erfolgreichen Weg weiter vorantreiben zu können", sagt die neue Geschäftsführerin. Als begeisterter Outdoor-Fan sei ihr der Schritt nach Österreich nicht schwergefallen, so Hülsmann, die ihren Führungsansatz folgendermaßen beschreibt: "Teamwork steht für mich immer im Vordergrund, daher wird ein besonderer Fokus meiner Arbeit auf der gemeinsamen Bearbeitung des Marktes liegen und insbesondere in der Förderung von vielfältigen Karrieremöglichkeiten."