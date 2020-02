Beim neuen Geschäftsführer Florian Pfeiffer geht es ab sofort "um die Wurst". Er unterstützt in dieser Rolle das Eigentümer-Duo Irmtraud und Michael Moser.

Seit über 117 Jahren stellt Familie Moser nahe dem Zusammenfluss von großer und kleiner Erlauf in Wieselburg Fleisch- und Wurstspezialitäten her. Der Familienbetrieb befindet sich bereits in der vierten Generation. Um das erfolgreiche Geschäftskonzept weiter zu festigen, wird mit DI Florian Pfeiffer erstmals in der Geschichte des Betriebes ein Externer ins Führungsteam geholt. Pfeiffer ist seit über 12 Jahren im Lebensmittelhandel tätig und konnte bereits diverse Führungsrollen von der Produktionsleitung, über Qualitätsmanagement bis Planung und Verkauf besetzen. Irmtraud und Michael Moser sind sich einig: "Florian Pfeiffer ist mit seiner Persönlichkeit und seinem Knowhow die perfekte Ergänzung in unserem Team um den hohen Anforderungen in unserer Branche gerecht zu werden."