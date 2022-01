Dominic Berchtold

Gabriela Schagerl und Philipp Hieslmair

Neoh holt sich mit Gabriela Schagerl Verstärkung in der Produktinnovation. Philipp Hieslmair, seit 2018 im Team, übernimmt die Marketingleitung.

Das einstige Start-up Neoh hat sein Team mit Ende letzten Jahres erweitert. Seither zählen auch Gabriela Schagerl als Head of Innovation und Philipp Hieslmair als Head of Marketing zum 15-köpfigen Team des heimischen, auf zuckerfreie Süßwaren spezialisierten Food-Tech-Unternehmens. "Mit Gabriela Schagerl und Philipp Hieslmair bringen wir nicht nur frischen Wind in unser Team, sondern haben auch genau die richtigen Expertinnen und Experten an Bord, um die Erfolgsgeschichte von Neoh mit Qualität, Kreativität und Vielseitigkeit weiter fortzuschreiben", freut sich Neoh-Gründer und Geschäftsführer Manuel Zeller.

Gabriela Schagerl absolvierte zwei Masterstudiengänge in den Bereichen Lebensmitteltechnologie und Produktentwicklung an der Universität für Bodenkultur in Wien sowie an der Fachhochschule Wiener Neustadt. Die 29-Jährige war zuletzt mehr als drei Jahre lang bei der Gutschermühle als Projektmanagerin für Research and Development tätig. In ihrer neuen Funktion bei Neoh möchte die Niederösterreicherin neue Akzente setzen – dabei ist sie unter anderem mit der Weiterentwicklung der Zuckerersatz-Formel Enso betraut, die ein identes Geschmacksprofil wie bei industriellem Zucker ermöglicht, dabei jedoch kaum Auswirkung auf die Blutzucker-Kurve hat.