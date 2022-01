Florian Stahrl ist neuer Business Manager Confectionery und folgt auf Matthias Stienken.

Mit Jänner 2022 übernahm Florian Stahrl als Business Manager Confectionery die Agenden seines Vorgängers Matthias Stienken. Der 31-Jährige war zuvor acht Jahre lang in verschiedenen Positionen in Marketing und Vertrieb für Nestlé Österreich tätig und hat sich dabei auf den Bereich Süßwaren spezialisiert. Stahrl möchte die Aspekte Gesundheit und Nachhaltigkeit stärker in den Fokus rücken. "Smarties war letztes Jahr die erste globale Süßwarenmarke, die auf recycelbare Papierverpackungen umstellte. Kitkat ist die erste Nestlé-Marke, deren Schokolade weltweit zu 100 Prozent aus nachhaltig angebautem Kakao aus dem Nestlé Cocoa Plan hergestellt wird. Darüber hinaus ist uns auch wichtig, den Zucker- und Salzgehalt in unseren Produkten zu reduzieren. Der Geschmack darf dabei aber nicht auf der Strecke bleiben", so der Süßwarenexperte.