Nestlé

Man kann die Uhr danach stellen: nach drei Jahren bekommt Nestlé Österreich eine neue Geschäftsführung. Der Schweizer Cédric Boehm folgt auf die Französin Corinne Emonet.

Noch mitten in der Pandemie und in einer durch steigende Rohstoffpreise sehr herausfordernden Zeit für die Markenartikelindustrie bleibt Nestlé beim dreijährigen Rochaden-Rhythmus in der Geschäftsführung von Österreich: Corinne Emonet, seit 2019 Geschäftsführerin, wird Global Head of R&D Innovation Acceleration mit Sitz im Headquarter in Vevey in der Schweiz. Ihr folgt am 1. Februar 2022 der Schweizer Cédric Boehm nach, der zuletzt die Zone Europa Middle East und Nordafrika für die Kategorie Dairy geleitet hat.