Lorraine Richard übernimmt als Business Manager für Nestlé die zusammengeführten Kategorien Nutrition & Dairy. Peter Widhofner wird Senior Category Key Account Manager.

Nestlé Österreich legt die bislang getrennt geführten Kategorien Nutrition und Dairy in eine Hand. Die Verantwortung dafür ging mit 1. April auf die Schweizerin Lorraine Richard über. Die 32-Jährige, die ihre Karriere beim Konzern 2013 im Marketing von Nestlé Waters startete, wechselte 2020 nach mehreren Stationen im Vertrieb zu Nestlé Österreich, wo sie die Position als Business Managerin Dairy übernahm.



Die Kategorie Nutrition hatte zu der Zeit Peter Widhofner inne. Er startete 2001 bei Nestlé im Marketing und Sales bei Purina Petfood. Nach 12 Jahren wechselte zu Infant Nutrition und leitete den Bereich seit 2017 als Business Manager. Nun nimmt er sich der Vertriebsseite als Senior Category Key Account Manager für die kombinierte Nutrition & Dairy Kategorie an, die in Österreich die Säuglingsnahrungsmarken Beba, Beba Care, Little Steps und Cerelac sowie die Kakao-Brands Nesquik, Starbucks Signature Chocolate und die Nestlé Kondensmilch umfassen.