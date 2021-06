Christoph Ahlborn, bisher Head of Sales bei Nestlé Schweiz, übernimmt die Geschäftsführung für Nestlé Waters Deutschland und Österreich.

Der 46-jährige Christoph Ahlborn übernimmt zum 1. September 2021 den Posten des Geschäftsführers für Nestlé Waters Deutschland und Österreich. In der Position wird er an Muriel Lienau, Head of Nestlé Waters in Europe, Middle East and North Africa, berichten und gleichzeitig Teil des Management-Teams der Nestlé Deutschland sein.

Christoph Ahlborn startete im Jahr 2000 seine Karriere bei Nestlé Deutschland im Bereich Marketing & Sales. Nach verschiedenen Stationen im Vertrieb und Marketing wurde er 2009 in die Geschäftsleitung der Nestlé Kaffee & Schokoladen GmbH berufen. Dort übernahm er zunächst die Position des Head of Channel Category Sales Development, später die des Marketing Directors Beverages und 2013 die des Customer Sales Directors. 2019 wechselte Christoph Ahlborn in die Schweiz, wo er als Head of Sales den Vertrieb verantwortet hat.

"Ich freue mich auf ein tolles Team und starke Marken in einem dynamischen Markt", unterstreicht Christoph Ahlborn. "Für mich eine ganz besondere Kombination."