Nestlé: Wechsel im Nespresso B2B-Management

Philipp Lipiarski

Alexander Priester übernimmt mit November die Agenden des Commercial Director von Nespresso Professional.

Bereits 2010 startete Alexander Priester als Key Account Manager bei Nespresso Professional, wechselte aber nach neun Jahren zu Purina, wo er für den gesamten Sales-Bereich des Nestlé Tiernahrungsbusiness in Österreich zuständig war. Nun kehrt er zu Nespresso Professional zurück und verantwortet ab sofort als neuer Commercial Director den gesamten Business-to-Business-Bereich bei Nespresso Österreich, was die Kaffeesysteme für den professionellen Bedarf in der Hotellerie, Gastronomie sowie am Arbeitsplatz umfasst.