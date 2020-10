NÖM: Erik Hofstädter geht

Der Verkaufs- und Marketingleiter scheidet im Jänner 2021 auf eigenen Wunsch aus der NÖM aus. Seine Agenden übernimmt vorübergehend Vorstand Alfred Berger.

Erik Hofstädter verlässt die NÖM nach sieben Jahren "im besten Einvernehmen" und um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. In seiner Funktion als Verkaufs- und Marketingleiter zeichnete er für die Neupositionierung der NÖM verantwortlich. „Wir haben aus einer klassischen Molkerei eine moderne Milchmanufaktur gemacht, in der nicht der Rohstoff, sondern die Konsumentinnen und Konsumenten mit ihren Bedürfnissen im Mittelpunkt stehen“, so Hofstädter.