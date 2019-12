NÖM: Veränderungen im Verkaufsteam der NÖM

Erik Hofstädter leitet ab Jänner 2020 den Bereich Strategie, Marketing und Innovation. Peter Salzinger übernimmt als Verkaufsleiter die Gesamtverantwortung für den Verkauf im In- und Ausland.

NÖM

Langfristige Stärkung der NÖM