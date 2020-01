Die ehemalige Senior Brand Managerin leitet nun ein Team aus acht Personen.

Seit Oktober 2014 ist Veronika Breyer bei der NÖM beschäftigt. Zuletzt zeichnete die gebürtige Badenerin als Senior Brand Managerin für die Dachmarke NÖM verantwortlich. Als Abteilungsleiterin Marketing führt sie nun seit 1. Jänner 2020 ein Team bestehend aus vier Produktmanagern, einer PR-Managerin, zwei Grafikern und einer Assistentin."Veronika Breyer hat in den letzten fünf Jahren durch ihren unermüdlichen Einsatz und ihre schnelle Auffassungsgabe erheblich dazu beigetragen, dass wir unsere Marktanteile stetig ausgebaut haben und die 2014 neu ausgearbeitete Positionierung der NÖM so stringent und konsequent am Markt durchgezogen haben. Sie hat sich im letzten Jahr bereits als ausgezeichnete Führungspersönlichkeit für einen Teil des Marketingteams etabliert und daher sind wir sehr froh, dass wir ihr den nächsten Schritt in ihrer noch jungen aber sehr erfolgreichen Karriere ermöglichen können", so Erik Hofstädter, Leiter Strategie, Marketing und Innovation bei NÖM.