Nach verschiedenen Positionen bei Milupa Nutricia Deutschland wechselt Bianca Dirfard zu Nutricia Milupa nach Puch bei Hallein.

Bianca Dirfards startete ihre unternehmensinterne Karriere bei der Danone-Tochter Milupa 2012 in Bad Homburg, wo sie als Senior Key Account Managerin im Drogeriekanal tätig war, nachdem Sie zuvor verschiedene Positionen in Vertrieb und Marketing in der FMCG-Branche durchlaufen hatte. Nach ihrer Karenzzeit stieg die 44-Jährige zur Head of Customer Development Online/PGH auf und trug im Zuge dessen auch die globale Sales Verantwortung für die Babysparte für AS Watson. Im Anschluss hatte sie auch mehrere Rollen als Group Key Account Managerin für Drogeriemärkte, PGH, Online, LEH und Direktpartner inne. Nun führt sie ihre Karriere bei Nutricia Milupa nach Österreich zum Standort Puch bei Hallein, wo sie als Marketing und Trade Sales Leiterin die Verantwortung für die übergreifende Strategie im Marketing und klassischen Handelsbereich sowie für das entsprechende Team von neun Personen übernimmt.