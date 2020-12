Roland Griesebner, ehemals Commercial Country Manager bei innocent, übernimmt das Ruder des neu gegründeten Unternehmens oatly Austria.

Die neu gegründete oatly Austria GmbH will den Markt für pflanzliche Produkte hierzulande weiterentwickeln und sich als Wachstumsmotor in der Kategorie beweisen. Bisher wurde die schwedische Marke, die unter anderem berühmt für ihre Haferdrinks und pflanzlichen Aufstriche ist, am österreichischen Markt von Deutschland aus gesteuert. Mit der Gründung der Österreich-Niederlassung will man nun "das volle Potenzial von oatly in Österreich entfalten", schildert der neue Country Manager für Österreich und die Schweiz, Roland Griesebner. Sein Ziel ist es, die Distribution im Handel sowie auch Außer-Haus aufzubauen.

Griesebner studierte Germanistik sowie Marketing & Sales und war zuvor unter anderem fünf Jahre lang als Key Account Manager bei Henkel tätig. Seit 2013 und bis einschließlich Dezember 2020 war Griesebner als Commercial Country Manager beim Smoothiehersteller innocent für Österreich und die Schweiz verantwortlich. In dieser Zeit wuchs der Markt für "Chilled Juice" hierzulande von 15 auf 75 Millionen Euro - der innocent-Marktanteil stieg sogar auf rund 50 Prozent (Nielsen, AT Food+H/L, Wert).