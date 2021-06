Marcel Löffler folgt auf Harald J. Mayer als Präsident des Österreichischen Kaffee- und Teeverbands.

Der CEO der Julius Meinl Coffee Group, Marcel Löffler, wurde von Vertreten der Kaffee- und Teebranche einstimmig zum neuen Präsidenten gekürt. Löffler folgt damit auf den langjährigen Tchibo/Eduscho-Geschäftsführer Harald J. Mayer, der 14 Jahre lang an der Spitze des Verbandes stand und mit seinem Wirken die Kaffeebranche nachhaltig geprägt hat. Mayer, der sich von seiner Tchibo-Funktion vor wenigen Wochen in den Ruhestand verabschiedet hat, wurde zum Ehrenpräsidenten gewählt.



Johann Brunner, Geschäftsführer des Österreichischen Kaffee- und Teeverbandes zieht Resümee: "Herr Mayer steht seines Zeichens als Brückenbauer für die österreichische Kaffeebranche, der stets um die Verbindung von Tradition und Moderne bemüht ist. In seiner Zeit als Präsident war er ein wichtiges Sprachrohr der Genusskategorie ,Kaffee', der mit seiner Expertise und Kompetenz zahlreiche Innovationen des Verbandes erfolgreich vorangetrieben hat. Wir freuen uns sehr, dass uns Herr Mayer als Ehrenpräsident weiter begleiten wird."

Der erfahrende Branchenexperte Löffler hat den Verband in den vergangenen Jahren als Mitglied im Präsidium zu einem modernen Interessenverband und zur Kommunikationsplattform mitgestaltet. "Die Welt des Kaffees ist unglaublich facettenreich und innovativ. Das Interesse und Wissen der Kaffeeliebhaber und Kaffeeliebhaberinnen ist so groß wie nie zuvor. Traditionsreiche österreichische Kaffeehauskultur und New Wave, Kaffee als Heißgetränk und Cold Brew, beides ist möglich, beides lieben die Menschen. Diese Vielfalt des Kaffees und des Kaffeegenusses wollen wir als Verband fördern und weiterentwickeln. Ganz besonders wollen wir uns in diesem Zusammenhang dem Thema Nachhaltigkeit widmen. Kaffee verbindet Menschen und macht das Leben einfach schöner – über Generationen", so der Julius Meinl Coffee Group-Chef über seine neue Aufgabe.