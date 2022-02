Der Schlumberger-Vorstand übernimmt Ende Februar die Funktion von Herbert Jagesberger, ebenfalls aus dem Hause Schlumberger, der diese Aufgabe seit 2013 innehatte.

Mit Benedikt Zacherl übernimmt ein Experte und Branchenkenner den Vorsitz der wichtigsten Institution in der österreichischen Sektwirtschaft: Der Vorstandsvorsitzende der Schlumberger AG war selbst maßgeblich an der Gründung des Österreichischen Sektkomitees beteiligt und hat von 2013 bis ins Jahr 2019 als dessen Geschäftsführer fungiert. Mit der Initiative "Tag des österreichischen Sekts", die erstmals im Jahr 2009 ins Leben gerufen wurde, hat Benedikt Zacherl bereits im Vorfeld der Gründung Pioniergeist bewiesen und einen ersten wichtigen Schritt für die heimische Sektbranche und die Positionierung von österreichischem Sekt gesetzt.

In seiner neuen Rolle als Vorsitzender des Österreichischen Sektkomitees setzt sich Zacherl unter anderem die Implementierung der kürzlich in Kraft getretenen, neuen Sekt-Verordnung, welche die Namensänderung von Österreichischem Sekt geschützten Ursprungs und geprüfter Qualität (g.U.) auf "Sekt Austria" beinhaltet, zum Ziel. "Wir haben in den vergangenen Jahren sehr viel erreicht. Nun geht es darum, mit Unterstützung der Österreich Wein Marketing (ÖWM) die Vorzüge und vielfältigen Genussmomente unserer erstklassigen heimischen Sekte noch breiter und intensiver zu kommunizieren. Ebenso gilt es, noch mehr Bewusstsein für die rot-weiß-rote Banderole auf dem Verschluss einer Sektflasche zu schaffen, welche begleitend zur Bezeichnung 'Sekt Austria' die 100-prozentige österreichische Herkunft und Qualität einer Flasche Sekt garantiert", so Zacherl.