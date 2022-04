Ein bekanntes Gesicht verantwortet bei Ottakringer ab sofort die Bereiche Marketing, Innovation, Event sowie das BrauWerk.

Der 37-jährige Martin Eicher ist nicht neu in der Ottakringer Gruppe: Er hat zuletzt den Bereich New Business Development der Ottakringer Getränke AG geleitet. Davor war er in führenden Positionen unter anderem bei Vöslauer, der Rewe Group und Egger Getränke tätig.