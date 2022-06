Markus Raunig übernimmt ab September die Position von Alfred Hudler. Zusammen mit Doris Krejcarek ist er dann für die Leitung der Ottakringer Getränke AG zuständig.

Markus Raunig war, vor seinem Engagement bei der Ottakringer Getränke AG, seit dem Jahr 2000 in unterschiedlichen Positionen bei Henkel AG & Co. KGaA beschäftigt. Unter anderem als Regional Brand Manager CEE. In dieser Position war er für insgesamt 32 Länder verantwortlich. Zudem war er Marketing Director in der Türkei sowie General Manager in den Baltischen Staaten, Polen und Spanien. Christiane Wenckheim, Aufsichtsratvorsitzende der Ottakringer Getränke AG, sagt über den baldigen Vorstandssprecher: "Er hat uns im Rahmen eines mehrstufigen Auswahlverfahrens mit seiner umfassenden internationalen Erfahrung, seiner über zwanzigjährigen Top-Expertise in der Führung und Entwicklung starker Marken sowie seinen Managementqualitäten überzeugt."