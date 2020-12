Otto Group ernennt Christoph Schulte ab 1. März 2021 zum Group Vice President Corporate Strategy and Development.

Mit Wirkung zum 1. März 2021 holt sich der internationale Handels- und Dienstleistungskonzern mit Sitz in Hamburg Christoph Schulte an Bord. Als Group Vice President Corporate Strategy and Development berichtet Schulte direkt an den Vorstandsvorsitzenden Alexander Birken. Der 43-Jährige war zuvor bei Amazon seit 2018 als Teil des EU-Service Leadership Teams verantwortlich für das FBA- (Fulfillment by Amazon) Geschäft in Deutschland. Davor war Schulte über acht Jahre für die Metro Group in verschiedenen Funktionen tätig. Nach Stationen in Wien und Moskau agierte er als Landesgeschäftsführer in Sofia und Kopenhagen. In seiner letzten Rolle als Group Director Strategy war er mitverantwortlich für die Konzerntrennung in Ceconomy AG und die neue Metro AG. Die erste Station seiner beruflichen Laufbahn war aber das Beratungsunternehmen McKinsey, wo er 2001 als Fellow im Düsseldorfer Büro startete und bis Ende 2007 als Engagement Manager arbeitete.

Bei der Otto Group tritt der Manager die Nachfolge von Max von der Planitz an, der das Unternehmen Ende August 2020 auf eigenen Wunsch verlassen hatte.