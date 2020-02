Paul Reber : Sven Römpp wird Prokurist

Der 45-jährige Marketingleiter, der seit zwei Jahren im Unternehmen ist, übernimmt auch die Prokura von Paul Reber.

Sven Römpp wird beim Mozartkugel Primus Paul Reber GmbH & Co. KG zum Prokuristen ernannt und in die Geschäftsleitung der Reber Gruppe berufen. Der 45-Jährige ist seit rund zwei Jahren beim Reichenhaller Confiserie-Spezialisten tätig und verantwortet dort vor allem die Renovierung und Neuausrichtung der Marke. Unter seiner Führung stellt sich die Marke in Architektur und Positionierung „Romantisch-verträumt“ neu auf und öffnete sich für notwendige Innovationen. Neben einem Farb- und Designlift für die Prinzipalmarke Mozart, folgten weitere Innovationskonzepte wie der Relaunch des Mozart Weihnachtssortimentes, ein modisch-floraler Oster-Relaunch, eine Sommer Edition der jungen, neuen Marke Reber Fascination sowie ab April 2020, die nach Unternehmensangaben weltweit erste weiße Mozartkugel aus dem Hause Reber.