Payone: Ottmar Bloching wird neuer CEO

DSV-Gruppe

Ottmar Bloching wird neuer CEO des Payone-Joint Ventures.

Mit 1. April 2023 wird Ottmar Bloching zum Geschäftsführer des Payone-Joint Ventures, zu dem auch die Payone GmbH gehört, berufen.

Drei Jahrzehnte Expertise in der Finanz- und Payment-Industrie bringt er mit: Der 57-jährige Ottmar Bloching. Mit April übernimmt er die Funktion als Geschäftsführer des Payone-Joint Ventures, einem Konstrukt, zu dem auch die Payone GmbH gehört. Seit 2015 ist er in der DSV-Gruppe Mitglied der Geschäftsführung und verantwortet dort ganzheitlich alle Payment-relevanten Themen. In dieser Funktion war er einer der maßgeblichen Treiber für die Transformation der Payone-Vorgängergesellschaften B+S Card Service und BS Payone zur heutigen Payone GmbH, einem Zahlungsdienstleister in Deutschland und Österreich und gemeinsames Joint Venture der DSV-Gruppe und der französischen Worldline Group.





In seiner neuen Aufgabe wird Ottmar Bloching die bisherige Strategie des Joint Ventures weiterverfolgen und entwickeln: Ein Fokus wird auf der Intensivierung der Kundenbetreuung im Segment der kleinen und mittelgroßen Unternehmen liegen. Hier gilt es die Erwartungen und Anforderungen der traditionell deutschlandweit lokal verwurzelten Sparkassen einzusteuern, die von Payone unter der Marke "S-Händlerservice" betreut werden. Dies beinhaltet unter anderem den Ausbau und die Unterstützung des Direktvertriebs sowie die weitere Anpassung des Dienstleistungs- und Serviceportfolios an regionale Bedürfnisse, um Neukundengewinnung und gemeinsames Wachstum mit den Sparkassen-Instituten auch zukünftig sicherzustellen.

Ein weiterer Schwerpunkt wird die abschließende Konsolidierung der unterschiedlichen technischen Plattformen sowie der weitere Ausbau der IT-Infrastruktur sein. Ziel ist die vollumfängliche digitale Transformation über alle Geschäftsbereiche POS und E-Commerce von Payone hinweg, um auch auf weite Sicht Kundenzentriertheit, Innovationskraft und nachhaltige Profitabilität zu gewährleisten.



