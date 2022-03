Weinbergmaier

In ihrer neuen Position beim Tiefkühl-Produzenten Weinbergmaier ist Silvia Maurer neben der strategischen Marketingplanung für die Marken Bauernland und Toni Kaiser auch für das Sortimentsmanagement zuständig.

Mit März 2022 hat Silvia Maurer die Bereichsleitung Marketing und Produktentwicklung bei der Weinbergmaier GmbH mit Sitz in Wolfern (Bezirk Steyr-Land) übernommen. In ihrer Funktion zeichnet Silvia Maurer für sämtliche Kommunikationsagenden verantwortlich. Ein Hauptschwerpunkt ihrer Tätigkeit ist die strategische Marketingplanung für die Marken Bauernland und Toni Kaiser, zudem wird sie an der Produktentwicklung beteiligt sein und das Vertriebsteam sowie das Sortimentsmanagement unterstützen. Sie berichtet direkt an Gerald Spitzer, Geschäftsführer der Weinbergmaier GmbH. "Ich freue mich, dass wir mit Silvia Maurer eine sehr erfahrene und engagierte Persönlichkeit für die Leitung der Marketingagenden gewinnen konnten. Sie wird die Positionierung und Kommunikationsstrategie für unsere Marken kontinuierlich weiterentwickeln und unsere Innovationspläne intensiv vorantreiben", betont Spitzer.





Mehr als 20 Jahre Berufserfahrung konnte Silvia Maurer, gebürtig aus St. Florian, in Markenartikelunternehmen der Lebensmittelindustrie bis dato sammeln. Vor ihrer Anstellung bei Weinbergmaier war sie elf Jahre als Leitung Marketing und Produktentwicklung bei efko tätig. Know-how im Lebensmittelsektor eignete sie sich auch im Zuge ihrer beruflichen Stationen bei Berglandmilch, Bioquelle sowie Unilever Bestfoods Austria an. Maurer hat BWL an der Johannes-Kepler-Universität Linz studiert sowie Weiterbildungen im Managementbereich absolviert.

Mehr als 20 Jahre Berufserfahrung konnte Silvia Maurer, gebürtig aus St. Florian, in Markenartikelunternehmen der Lebensmittelindustrie bis dato sammeln. Vor ihrer Anstellung bei Weinbergmaier war sie elf Jahre als Leitung Marketing und Produktentwicklung bei efko tätig. Know-how im Lebensmittelsektor eignete sie sich auch im Zuge ihrer beruflichen Stationen bei Berglandmilch, Bioquelle sowie Unilever Bestfoods Austria an. Maurer hat BWL an der Johannes-Kepler-Universität Linz studiert sowie Weiterbildungen im Managementbereich absolviert.



Dieser Text erschien zuerst auf www.horizont.at.