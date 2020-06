Mit Anfang Juni 2020 wurde Mag. (FH) Alexander Müller zum Geschäftsführer bestellt und folgt Mag. Harald Gahleitner nach.

Müller zeichnet sich damit für den Markenauftritt, die Vertriebsstrategie sowie die weitere Expansion des Unternehmens verantwortlich. Zuletzt war Müller bei Danone als Global Account Manager für das Headquarter in Paris und davor in diversen Vertriebsrollen bei Danone Österreich und Johnson & Johnson tätig.Der Schwerpunkt von Peter Spak wird weiterhin auf individuelle Lösungen und hochwertige Produkte im Bereich Mayonnaise, Ketchup, Senf, Dressings und Saucen in konventioneller Qualität sowie in Bio und Vegan forciert.